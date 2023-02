Glasner | “Napoli schiacciasassi ma ha punti deboli Li attende uno stadio bollente | volgiamo passare il turno”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Oliver, l’allenatore dell’Eintracht Francoforte ha parlato deldi Spalletti, prossimo avversario in Champions League. L’allenatore dell’Eintracht, Oliver, si prepara alla battaglia contro ildi Spalletti. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport,ha detto di ammirare gli azzurri il loro gioco “anti-italiano” e “propositivo”, caratterizzato da pressione costante e possesso palla dinamico. Il tecnico ha svela la sua tattica per cercare di mettere in difficoltà gli azzurri e riconosce l’importanza di sostenere i propri esterni in campo. Con ilin testa alla classifica del campionato italiano con un vantaggio di 15prevede che il titolo sia ormai una questione di tempo, tuttavia non ...