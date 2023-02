(Di venerdì 17 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Ma con tutto il rispetto che ho per, sul campo non regaleremo niente, cercheremo di andare avanti". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Il tecnico del club tedesco, Oliver, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: SCUDETTO- 'Penso che ilvincerà il titolo italiano, il primo dopo ...

Eintracht, Glasner: "Il Napoli vincerà lo scudetto, Maradona era un idolo! Champions Possiamo... Tutto Napoli

Eintracht, Glasner: "Testa al Werder, i giocatori non vedranno il Napoli fino a domenica" Tutto Napoli

Eintracht, Glasner preoccupato: due ragioni dietro questo stato d'animo in vista del Napoli CalcioNapoli24

Glasner: "Il Napoli è poco italiano, gioca un calcio 'attivo'. Ma attenti all’Eintracht..." La Gazzetta dello Sport

Eintracht, Glasner su Kvaratskhelia: "Mi ha sorpreso, ma so come si ferma" Tutto Napoli

Il tecnico guida i tedeschi prossimi avversari in Champions: "Siamo simili. Loro vinceranno il campionato, in coppa però..." ...Oliver Glasner, tecnico dell'Eintracht Francoforte, ha parlato del Napoli nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ...