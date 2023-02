Giusy Buscemi | bella | famosa e mamma felice | il suo punto fermo è Dio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) È una delle giovani attrici del cinema italiano di primo piano: tanti i bei traguardi raggiunti nella sua vita, senza però dimenticarne uno. Lei èche, dalla Sicilia, passando per la vittoria a Miss Italia, una laurea e i figli, non ha mai dimenticato la sua fede ed il cammino intrapreso. Una storia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... nata a Milano ma di origini abruzzesi : Romina Pierdomenico è una modella affermata che vanta un secondo posto a Miss Italia , nell'edizione 2012 (l'anno in cui vinse il titolo). ...In passato, la donna è apparsa anche in programmi come Temptation Island e Uomini e Donne e nel 2012 era arrivata seconda a Miss Italia dietro. I due, stando a quanto aveva raccontato ...

Cambio programmazione Rai1 primavera 2023: torna Un passo dal cielo 7, Il Paradiso si ferma Blasting News Italia

Un passo dal cielo: lago e Cinque Torri in onda in prima serata. Assalto di turisti nei luoghi della fiction R ilgazzettino.it

Jan Michelini: figlio, età, genitori, madre, religione QuiQuotidiano on-line

La grande bellezza di Giusy Buscemi, laureata a 6 mesi dal parto: "Mai felice come oggi" Today.it

Giusy Buscemi mamma per la terza volta: «Che dono immenso la vita» Io Donna

È una delle giovani attrici del cinema italiano di primo piano: tanti i bei traguardi raggiunti nella sua vita, senza però dimenticarne uno.Le novità riguarderanno in primis la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno di una serie tv amatissima dal pubblico: trattasi di Un passo dal cielo 7 con protagonista Giusy Buscemi.