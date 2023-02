Giustizia amministrativa | in Campania nel 2022 emesse 6861 sentenze

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNelil Tribunale amministrativo della Campania ha pubblicato 6.861(con un incremento di 180rispetto all’analogo periodo del 2021), nonché 214 ordinanze presidenziali (34 in più rispetto all’anno 2021) e di 612 decreti cautelari, con un aumento di 51 unità rispetto all’anno 2021. Nello scorso anno sono diminuite le pendenze sono diminuite, passando da 11.220 ricorsi pendenti al 31.12. 2021, a 9.931 ricorsi pendenti al 31 dicembre dello scorso anno. Lo ha reso noto il presidente del Tar della Campania, Vincenzo Salamone, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Nel corso delil numero di magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, si è ridotto di una ulteriore unità rispetto al ...