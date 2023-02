Giulia Salemi risponde a Giacomo Giorgio di Mare Fuori

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha criticato aspramente il cast di. Stando alle sue parole, non è rimasta affatto contenta dall’incontro avuto durante il Festival di Sanremo 2023. Dopo la risposta da parte di, che nella serie tv interpreta Ciro Ricci, ha deciso di tornare sull’argomento. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, con il quale sta vivendo un momento di crisi, non si è lasciata trascinare. Ha preferito usare l’ironia per risolvere la situazione. In un post su Twitter, infatti, si è limitata a scrivere: “, 12 ore prima dell’arresto“. Ovviamente, le sue parole sono un chiaro riferimento ai flashback presenti nel titolo italiano. Molti utenti, però, hanno voluto sottolineare che lei e l’attore, in passato, erano legati da un rapporto di forte ...