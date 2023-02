Giulia Salemi attacca il cast di Mare Fuori | “Ciro” della serie risponde e spunta un video del passato…

(Di venerdì 17 febbraio 2023)il(maschile) died uno di loro le(epure undel passato): cosa è successo in queste ore? Scopriamolo a seguire!ildi, uno di loroin diretta radio ha parlato deldi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una popolarità che, però, secondo alcuni li avrebbe portati a montarsi troppo la testa : a sostenerlo è, che ha criticato il cast della serie. Le parole dicontro il cast ...Non è tutto rose e fiori, però, perché di recente, showgirl e speaker italo - persiana di R101, ha svelato un aneddoto sui protagonisti della fiction. Incontrati in aeroporto, di ...

Signorini, frecciatina a Chiara Ferragni: «Giulia Salemi bastarda col tablet molto copiata». A cosa allude leggo.it

Grande Fratello Vip, le pagelle: Salemi in lacrime (voto 8), Onestini Dawson’s Creek (voto 4) Corriere della Sera

La ‘posta del cuore’ di Elenoire Ferruzzi, dai Prelemi ai Donnalisi Blog Tivvù

Giacomo Giorgio non è rimasto in silenzio davanti alle accuse dell'influencer e conduttrice italo-persiana Stanno facendo chiacchierare parecchio le ultime dichiarazioni di Giulia Salemi. L'influencer ...In diretta su Radio 101, Giulia Salemi ha accusato gli attori di Mare Fuori di tirarsela troppo; poco dopo è arrivata la replica social di Giacomo Giorgio.