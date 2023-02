Giugliano | 25enne incinta arriva in coma in ospedale | medici salvano la piccola

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023). Quando è giunta in pronto soccorso le sue condizioni erano decisamente critiche. Solo grazie al tempestivo intervento dell’equipe di ginecologia e neonatologia dell’San Giuliano la bambina che portava in grembo è stata tratta in salvo. Mammainal San Giuliano: bimba salvata Stando a quanto apprende la nostra redazione, questa mattina L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.