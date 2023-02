Giro di vite sul superbonus edilizio | ora cambia tutto

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sui bonus edilizi,compreso, si volta completamente pagina dopo le nuove norme che il Consiglio dei ministri ha approvato. Dal Cdm del 16 febbraio via libera anche al decreto legge con ulteriori semplificazioni e una nuova governance per il PNRR. Per i nuovi interventi colnon sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Inoltre si spegne sul nascere l’esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo. Stretta del Governo meloni su bonus eedilizi. Foto AnsaLa stretta sulÈ arrivata dunque la maxi-stretta con cui il Governo Meloni interviene sul tormentato dossier del. L’obiettivo è duplice, spiega il ministro dell’economia ...