Giovanni Allevi | “Come sto? Il mieloma ha causato fratture ossee in tutto il corpo”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il compositoreha recentemente pubblicato una nota audio sul suo profilo Instagram e sul sito web personale in cui ha spiegato la sua attuale condizione di salute, non molto positiva a...

Il compositoreha recentemente pubblicato una nota audio sul suo profilo Instagram e sul sito web personale in cui ha spiegato la sua attuale condizione di salute, non molto positiva a causa del ...Era il giugno del 2022 quando in un post choc su Instagramannunciò ai fan di avere un mieloma , suscitando profonda commozione in tutto il mondo della musica. Da allora il compositore ha utilizzato i social per tenere informati i fan sulle ...

Il musicista ha aggiornato i fan sulle sue condizioni, lasciandosi andare allo sconforto. Giovanni Allevi è tornato ad aggiornare i fan sulla sua malattia, un mieloma multiplo che gli è stato ...Giovanni Allevi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute: il pianista confessa gli sviluppi negativi della sua malattia.