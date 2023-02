Giovanna Frosini è la nuova presidente dell’Ente nazionale Giovanni Boccaccio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) di Certaldo (Firenze). Professoressa ordinaria di Storia della lingua italiana presso l’Università per stranieri di Siena, accademica della Crusca, e già vicenel periodo 2020-2022, spiega una nota,succede al professor Stefano Zamponi. Nominato viceil professor Maurizio Fiorilla. “Non possiamo che dirci grati e profondamente riconoscenti al professor Stefano Zamponi per l’egregio lavoro svolto in questi anni alla guida– sottolinea il sindaco Giacomo Cucini -. L’Ente è sempre più una realtà che svolge un ruolo scientifico, preziosissimo per la capacità di seguire e far emergere nuovi studiosi e mettere in relazione docenti e dottorandi. Grazie anche alla riforma portata avanti per l’avvio del nuovo ...