...migliaia di commenti entusiastici per una inclusività che ha fatto bene al cuore di tanti... molte delle riprese sono state eseguite in condizioni di scarsa luminosità, decisamente...... nonostante tutto, non per comodità economica o di vicinanza, ma per dei valori che desiderano trasmettere; la scelgono per permettere ai loro figli di conosceredi quartieri, di ...

Giovani distanti dalla politica e sempre più social ilGiornale.it

Giovani e Chiesa troppo distanti: «Dal Sinodo un nuovo slancio» Avvenire

Giovani e politica: cresce il disinteresse, ma ci si informa su sport, cultura e spettacoli la Repubblica

La scuola parentale AbitareaRoma

"Con i giovani bisogna riallacciare un patto di fiducia" LA NAZIONE

Cosa c'è dietro l'astensionismo record registrato alle ultime elezioni regionali Il report dell'Osservatorio Censis-Ital Communications sulle agenzia di comunicazione in Italia può dare qualche indic ...Gli adulti di oggi probabilmente sono più fragili, insicuri, hanno disimparato a dire di no. Oppure nel peggiore dei casi non sanno cosa dire. L’altra faccia della medaglia sono i figli, il più delle ...