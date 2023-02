Giornata del risparmio energetico | i consigli di Ener2Crowd

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) MILANO – Domani, 18 febbraio, sarà la diciottesimaInternazionale del. Con l’occasione.com, la prima ed unica piattaforma di lending crowdfundinged ambientale, ha indetto — fino al 19 febbraio — la Settimana dele con l’occasione ha pubblicato anche un decalogo per risparmiare sulle bollette, tutelare la nostra salute e ridurre l’inquinamento. Per ogni nuovo GreenVestor,.com donerà inoltre 5 euro al progetto educativo innovativo «La Piemontesina». La «promo» si applicherà per il primo investimento fatto dai nuovi investitori, che già ad oggi sono numerosissimi (oltre 8 mila utenti), andando a finanziare un importante progetto educativo che si basa sulla convinzione che ...