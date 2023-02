Giornata del gatto | quella nazionale oggi e tutte le altre Cosa si celebra e perché

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le occasioni per festeggiare in grande stile sono poi diverse. A partire dal 17 febbraio,, ovvero ladel. Ladel, il 17 febbraio Sono state le associazioni feline italiane a decidere che ladedicata sia il 17 febbraio. La scelta del giorno deriva dall’iniziativa della giornalista di TuttoClaudia Angeletti, che nel 1990 si adoperò per creare questa ricorrenza. La data è motivata da varie ragioni: febbraio è il mese dell’Acquario, dominato da Urano, protettore di quegli spiriti liberi che, come i gatti, non amano sentirsi oppressi da regole rigide. Il giorno 17 richiama poi quelle atmosfere arcane e superstiziose a cui ilè legato da secoli. ...

Istituita dall'International Fund for Animal Welfare nel 2002, lainternazionalegatto è festeggiata in Italia dal 1990, quando una rivista di settore lanciò un sondaggio per fissare la ...Uno sciopero nazionaletrasporto pubblico locale è stato indetto per ladi oggi, venerdì 17 febbraio, E' infatti stato proclamato lo stop di 24 ore dall'Usb, Unione Sindacale di base, per ferro e gomma per il '...

Protesta dei sindacati di base. Sarà effettuato il servizio in fascia garantita Giornata di passione nel trasporto pubblico locale con uno sciopero nazionale di 24 ore. Da nord a sud si fermeranno b ...