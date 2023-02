Giornata del gatto - Da Felix al testimonial Corvette | il migliore amico dell' automobilista

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) A guardarlo così non lo diresti mai. Eppure, quel distributore automatico di peli, graffi e fusa che per gli Antichi Egizi era addirittura una divinità, è stato l'animale che ha inaugurato la mobilità, proiettandola su maxischermo gigante. In occasionedel, o anche festa del, val la pena ricordarlo. Infatti, fu propriothe Cat che nel 1919 fece vedere al mondo intero che i "cartoon", i cartoni, potevano essere anche animati. La verità è che prima di topolini, papere e coyote, è stato proprio questonero, creato dall'australiano Pat Sullivan, a sgambettare nelle sale dei cinematografi di tutto il pianeta. per questo che, quasi un decennio prima che un cavallino rampante passasse dalla carlinga di un aereo al muso di un'Alfa, ci ha pensato questa ...