Giordano Bruno | la bellezza dell’infinito

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Campo de’ Fiori si popola di cardinali, giudici e curiosi. In mezzo alla piazza romana una pira è pronta a fagocitare impietosa il corpo di un domenicano e filosofo originario di Nola:. Il 17 febbraio del 1600, così, la Chiesa di Roma sancisce che le idee del religioso debbano essere condannate e cancellate insieme al loro profeta. Il rogo catartico è l’unico crudele strumento che un Santo Uffizio in piena Controriforma può adoperare per mantenere sino all’ultimo la sua autorità. Solo 400 anni Giovanni Paolo II, il 16 Febbraio del 2000, chiederà ammenda dell’atrocità compiuta non solo contro l’uomo ma contro la libertà di espressione e la libera scienza. La Chiesa controFotografia della statua commemorativa diin Campo de Fiori, Roma ...