Ginnastica artistica | Asia D’Amato si emoziona | “È stato un periodo difficile | il piede fa ancora male Non devo avere fretta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023)ha fatto il suo grande ritorno in gara dopo l’infortunio rimediato durante la finale al volteggio dell’ultima rassegna continentale. La Campionessa d’Europa all-around si era dovuta operare ad agosto, rinunciando così ai Mondiali e riuscendo a rientrare in pedana soltanto lo scorso sabato in occasione della prima tappa della Serie A di. La genovese è ripartita proprio dalla tavola e poi si è esibita anche alle parallele asimmetriche: si tratta di primi passi importanti in vista di un pieno recupero, serviràdel tempo alla 20enne per tornare al suo miglior livello agonistico e per esseregrande protagonista sui palcoscenici internazionali.si è commossa al microfono di Chiara Sani, conduttrice ...