(Di venerdì 17 febbraio 2023) Novantotto anni (in due) e non sentirli. Dopo il duetto a Sanremo 2023, il 20ennee il 78ennehanno lanciato ildella nuova versione della storica canzone, che quest’anno celebra 60 anni. E il titolo èria prendere il latte. Prodotta da Shablo, la nuova versione 2.0 è uscita il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali ed è stata interpretata dai due artisti proprio sul palco dell’Ariston lo scorso 9 febbraio. Oggi, 17 febbraio, è uscito il filmato del brano che vede – attraverso la regia di Leandro Emede – la ricostruzione esatta della coreografia dei tempi, ma interpretata anche dal cantante ...

E ancora, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Renzo Arbore Ray Charles, Renato Zero e. Prima di esibirsi, come di consueto, c'è stata una rapida ...Novantotto anni (in due) e non sentirli. Dopo il duetto a Sanremo 2023 , il 20enne Sangiovanni e il 78ennehanno lanciato il video della nuova versione della storica canzone Fatti mandare dalla mamma , che quest'anno celebra 60 anni . E il titolo è Fatti rimandare dalla mamma a prendere il ...

Gianni Morandi o Sangiovanni Cortocircuito tra generazioni nel remake di «Fatti mandare dalla mamma» - Il video Open

Gianni Morandi balla con Sangiovanni un suo grande successo: il video Radio Italia

Gianni Morandi feat. Sangiovanni, Fatti rimandare dalla mamma Agenzia ANSA

Gianni Morandi e Sangiovanni, Fatti Rimandare dalla Mamma ecco il video Sky Tg24

Gianni Morandi e Sangiovanni: il video di Fatti mandare dalla mamma R101

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Voci alimentate anche dalla rivelazione secondo cui la coppia, entrata in crisi dopo il bacio del rapper a Rosa Chemical sul palco di Sanremo nella serata finale co-condotta dalla influencer insieme ...