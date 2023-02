Gianetti Ruote | il Tribunale condanna l’azienda di Ceriano a risarcire i lavoratori licenziati

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 17 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ilha deciso che ladiLaghetto (ora operativa a Carpenedolo in provincia di Brescia) dovrà pagare 280mila euro a 65 dei 152 dipendenticon una mail e a cui ha impedito di entrare in fabbrica, imputando il periodo di contrattazione previsto per legge, come ferie., sentenza del ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.