Giallo in Sicilia | il corpo semicarbonizzato di un 16enne trovato in piazza

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Messina – E’nel messinese, dove ieri sera è stato riilsemi carbonizzato di un ragazzo, dell’apparente età di 16 anni. Il cadavere è stato rinvenuto inItalia ’90, a Merì, piccolo centro a una quarantina di chilometri da Messina. Indagano i carabinieri che non escludono l’ipotesi del suicidio. Accanto al cadavere del ragazzo, di cui si conosce l’identità che al momento viene tenuta riservata, è statoun contenitore con del liquido infiammabile. E non ci sono segni di strangolamento né di armi da fuoco e da taglio. Da qui l’ipotesi del suicidio. I carabinieri indagano comunque in tutte le direzioni. (fonte Adnkronos)