Giacomo Giorgio di Mare Fuori replica piccato a Giulia Salemi che ironizza su Twitter

Leggi su biccy

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’incontro in aereo frae il cast diha creato un marasma e– l’interprete di Ciro Ricci della serie – ha messo il carico da novanta. Ad accusa precisa di tirarsela e di credersela più del dovuto, l’attore ha risposto su Instagram (salvo poi rimuovere tutto poco dopo, ma come direbbe una celebre dottoressa: screenshot manent), ha scritto: “Cosa non si fa per un po’ di hype“. Nel dettaglio– in radio – ha detto contro il cast maschile di(e quindi contro anche di lui): “Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast diin aereo, ma anche meno! Pensano di salvare vite umane! Se la tirano in un modo! Ma con ...