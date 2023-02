Già in super sconto il prezzo dei Samsung Galaxy S23 Plus e Ultra da Unieuro ma per poco

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ci saremmo aspettati solo ildeiS23 di listino oggi 17 febbraio, ossia nel giorno del lancio commerciale della nuova serie ammiraglia. Eppure la catena di elettronicasta offrendo i modellidegli ultimi top di gamma ad un valore commerciale davvero scontato. Chiunque punta ad uno delle due varianti farebbe bene ad approfittarne, anche perché la promozione sarà attiva ancora non per molto, ossia fino a domenica 19 febbraio. Nel chiarire che ildeiS23 standard non ha ottenuto alcun ribasso, è il caso invece di concentrarci sul primoapplicato aiS23. L’esemplare da 512 GB ...