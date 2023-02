Gf Vip | Querele e Lacrime Nella Notte Dopo la Diretta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023)la fine della diretta del Gf Vip,casa di Cinecittà é scoppiato il finimondo. Non é una novità, visto che succede in ogni post puntata. Questa volta, é stato Luca Onestini a scagliarsi contro Ivana Mzarova per ciò che lei ha raccontato a Signorini. Poi ci sono state ledi Nikita e Antoper l’esito del televoto. Insomma, un macello. Ecco tutto quello che é successo! Post puntata infuocato: Onestini contro Ivana Come sempre,la diretta del Gf Vip, i Vipponi si sono lasciati andare a riflessioni, liti, pianti e chi più ne ha e più ne metta. Anchel’ultima puntata, la musica non é cambiata e a dare in escandescenza é stato Luca Onestini che si é infuriato come non mai contro Ivana Mzarova. Addirittura, l’ex tronista é arrivato a minacciare di denunciarla. ...