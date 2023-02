GF Vip | nella notte Luca shock contro Ivana | “Se muovo gli avvocati ti faccio piangere”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 16 febbraio 2023, dunque verso le due e mezza della scorsaOnestini eMrazova si sono trovati a parlare del loro passato e la modella ceca ha rivelato adi aver detto ad Alfonso Signorini in confessionale che lo aveva lasciato perché lui non le era stato vicino durante il lutto del padre, morto quasi in concomitanza con la pandemia. Nell’udire queste parole,si è inferocito e ha minacciato di chiamare gli. “Poi dopo piangi!” ha detto alla Mrazova, con fare minaccioso. GF Vip 7,Mrazova confessa ad Alfonso Signorini: “non mi è stato vicino quando doveva” Chiamata in Confessionale da Alfonso Signorini nel corso della puntata,...