GF Vip | nella notte Donnamaria non si trattiene e confessa ad Antonella | “Mi dispiace ma devo dirtelo”

Leggi su tvzap

(Di venerdì 17 febbraio 2023) NEWS TV. Altra lite accesa tra Edoardoe AntoFiordelisi al GF Vip 7. Ecco che la coppia continua ad avere degli up e dei down clamorosi, raggiungendo picchi così bassi che a volte si rischia davvero la rottura. Dopo l’ultima puntata Edoardoha provato a spiegare ad Antoil suo disagio, quello che per luicoppia non stava funzionando sperando di deporre k’ascia di guerra matutto è cambiato. Un’lara accesa lite cambia di nuovo le carte in tavola. Andiamo a scoprire cosa è successo. >> “GF Vip 7”, l’annuncio di Alfonso Signorini su Oriana: cos’è successo GF Vip, nuova lite tra AntoFiordelisi e EdoardoTra Edoardoe ...