GF Vip | Attilio Romita finta crisi con Mimmuzza? La segnalazione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip c'è stato anche un blocco dedicato ade al suo rapporto con Mimma Fusco, detta. I due pare siano inda quando la donna ha visto alcuni comportamenti un po' ambigui del marito nei riguardi di Sarah Altobello. L'ex gieffino, dunque, ha confermato che la situazione sarebbe ancora molto tesa tra loro, ma sarà la verità? In queste ore, l'influencer Amedeo Venza ha riportato ladi una persona che lo segue, la quale ha detto di avere una zia che abita nella stessa via die Mimma. Ebbene, stando a quanto rivelato dalla signora in questione, pare che tra i due ci sia tutt'altro chein questo periodo. Lasu...

Ascolta questo articolo Presente in studio dopo l'eliminazione dalla settima edizione del ' Grande Fratello',Romita ha voluto parlare dei primi giorni vissuti fuori dagli studi di Cinecittà. Attorno alla sua figura c'è un forte interesse da parte del pubblico, una curiosità nata dopo quando ...Romita torna al Gfdopo l'eliminazione e conferma la riappacificazione con la compagna Mimma Fusco. Ma Sarah Altobello fa una rivelazione. L'uscita diRomita dalla casa del Grande ...

"Grande Fratello Vip", la compagna di Attilio Romita: "Non gli nego una seconda possibilità" TGCOM

Attilio Romita umilia Sarah al GF Vip: Biglietto a lei Mi vuole rovinare, Altobello piange Fanpage.it

Il biglietto di Attilio Romita per Sarah Altobello - Mediaset Infinity Grande Fratello

GF Vip 7: la pessima figura di Attilio Romita e i triangoli che stufano Libero Magazine

GF Vip 7, trentaquattresima puntata – Oriana preferita, Attilio fischiato dal pubblico per l’attacco a Sarah, DavideMaggio.it

Ma siamo sicuri che sia davvero opportuno mantenere questo doppio appuntamento settimanale col Grande Fratello Vip No, perché per fare due puntate ... di notte Mimmuzza ha iniziato a telefonare ad ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...