GF Vip 7 | Oriana Marzoli espulsa? Il gravissimo insulto rivolto a Nikita e Antonella

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7 di giovedì 16 febbraio 2023,ha utilizzato una parola spagnola molto volgare per definire le sue avversarie più acerrime nella Casa di Cinecittà, ovveroFiordelisi ePelizon. La cosa è sfuggita agli autori ma non ai telespettatori più attenti, che hanno recuperato il video in questione e in queste ore lo stanno pubblicando ovunque sui social per far sì che venga visto anche da Alfonso Signorini e che si prendano provvedimenti sera, tra cui – chiesta a gran voce – l’espulsione di. Ma vediamo insieme cosa è successo. GF Vip 7, tutti gli scivoloni diGià nella scorsa puntata del GF Vip 7, il conduttore Alfonso Signorini ha ripreso...