GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 34 | Attilio non si smentisce

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Allora come prima cosa voglio dire che la cosa più bella della puntata è stata quando all’una di notte Carmen Russo e Pamela Prati hanno fatto finta di litigare. Immaginate il resto. Martina è l’unica che quanto a trash è al livello di Oriana e riesce a tenerle testa. Non ho mai visto sinceramente la venezuelana senza parole come ieri. Martina non è vittima di nulla, è entrata perché è ex di Daniele e questo è indubbio, e sicuramente è ben preparata a gestire la situazione. Detto questo non so come abbia fatto a non staccare la coda posticcia alla Marzoli quando ha iniziato a toccarla e a prenderla per le braccia. Tra l’altro questa scena è la stessa di lunedì, un bel copia e incolla. La prossima puntata dovremo sorbirci un altro pollaio? Capisco ci sia una mancanza di idee ma direi che su questo fronte abbiamo già dato. Il televoto ha decretato preferita la Reina con il 45% dei voti. ...