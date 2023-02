Cresce l'attesa per la sfida trae Pesaro: l'appuntamento è per sabato 18 febbraio 2023 alle 20.45 al Pala Alpitour di Torino. In vista della finalissima di domenica prossima In una Final Eight che ha rispettato molti ...C'è da dire che però, almeno in questo anno e mezzo di gestione - Magro, lanon ha mai sbagliato una sola partita contro l'Olimpia , e ne ha già vinte due, sfiorando il successo in un altro ...

Germani Brescia - Carpegna Prosciutto Pesaro: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Frecciarossa Final Eight 2023: le curiosità di VL Pesaro-Pallacanestro Brescia Sportando

VERSO GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PESARO: ECCO LE CHIAVI DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA Bresciacanestro

Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari Tuttosport

E’ febbrile l’attesa per la semifinale di Coppa Italia di domani sera a Torino: la Carpegna Prosciutto sfiderà la Germani Brescia al PalaAlpitour e dovrebbe recuperare Davide Moretti. Si punta alla ...Una novità assoluta per la manifestazione al Palaalpitour di Torino è rappresentata dal confronto fra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro, che si affrontano nella ...