(Di venerdì 17 febbraio 2023) Paolopensa che il Pd serve molto in Europa e per questo andrà a votare con. Sono un sostenitore del Pd . Quando me ne chiedono, anche in Europa, dico "" ...

Paolopensa che il Pd serve molto in Europa e per questo andrà a votare con convinzione. Sono un sostenitore del Pd . Quando me ne chiedono, anche in Europa, dico "stretto" perché è ...Paolopensa che il Pd serve molto in Europa e per questo andrà a votare con convinzione. Sono un sostenitore del Pd . Quando me ne chiedono, anche in Europa, dico "stretto" perché è ...

Gentiloni: “Il Pd teniamocelo stretto, voterò con convinzione alle primarie” Globalist.it

Scissione di Renzi dal Pd, Zingaretti: “Errore, mi dispiace” Il Fatto Quotidiano

Renzi riparte con 'Italia Viva': è la nostra nuova sfida Agenzia ANSA

Renzi scioglie la riserva: addio Pd Avvenire

Avvertenze ADUC

dico "teniamocelo stretto" perché è uno dei partiti progressisti più importanti. Andrò a votare alle primarie a Bruxelles con grande soddisfazione e convinzione": così il Commissario europeo ...Il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni (Pd), ospite di Lilli Gruber parla del Partito democratico e anche del Pnrr ...