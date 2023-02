GdS – Juve | Allegri e il futuro | l’ombra di Conte sulla panchina

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 2023-02-17 11:33:13 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Riferimento designato della proprietà, ildel tecnico livornese resta inevitabilmente legato ai risultati. Che fin qui in coppa sono stati terribili: il ritorno con il Nantes potrebbe essere lo spartiacque John Elkann dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del vecchio cda ha indicato Maxcome riferimento principale dell’area sportiva, concetto ribadito da Francesco Calvo ai microfoni di Sky prima di affrontare il Nantes, definendo “una fortuna avere quest’anno un allenatore esperto e calmo nel gestire una situazione così tanto complicata”, in riferimento alla penalizzazione di -15 punticlassifica del campionato. Ma per il– il tecnico livornese ...

Napoli -, il parallelo della Gazzetta dello Sport: sovrapposizione perfetta nei risultati tra le due squadre dopo 21 turni.Alla fine di quella stagione non andò allama al Catanzaro che offrì una cifra stratosferica a cui Renzo Barbera non seppe rinunciare. Nell'immaginario collettivo Vito Chimenti resta uno degli ...

Juventus, nuova delusione in Europa: 1-1 con il Nantes Giornale di Sicilia

La Juve vince con finale thrilling, Var salva l'1-0 Giornale di Sicilia

La Juve vince con finale thrilling, Var salva l'1-0 Mondopalermo.it

Stangata sulla Juve per le plusvalenze: meno 15 punti in classifica Giornale di Sicilia

Penalizzazione Juve, i club tifosi in Sicilia preannunciano azioni di ... Giornale di Sicilia

Non mancano le idee neppure a centrocampo. Sul taccuino Kessie (in uscita dal Barcellona, amico di Calhanoglu con cui parlerebbe spesso) e Pereyra, attualmente all’Udinese (e già con Marotta alla ...L’Europa è ancora amara per la Juve: contro il Nantes finisce 1-1, è tutto aperto per il ritorno in Francia tra una settimana. Il gol di Vlahovic viene ...