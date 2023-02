Gatto e Arte | “il più piccolo dei felini è un capolavoro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ile le sue sette vite. L’animale più chiacchierato di sempre occupa un posto speciale nella storia dell’e nel giorno della Festa Nazionale del, non potevamo non dedicare un articolo alle opere più belle che hanno come protagonista proprio il felino piùdi tutti. Vediamo insieme, attraverso 10 opere, come è cambiato nel corso del tempo, il modo di percepire la sua presenza e il modo in cui l’uomo si è relazionato a lui. Ilnell’antica Statuetta diAntico Egitto, 1000 a.C. web (dominio pubblico)La Festa Nazionale delsi celebra in Italia proprio oggi, 17 Febbraio. Ricorrenza nata nel 1990, è stata voluta per sensibilizzare la gente all’adozione di questi magnifici animali. Il...