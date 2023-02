Il prezzo delscende al didei 50 euro al megawattora per la prima volta da 17 mesi a questa parte. A rivelarlo la rilevazione d'apertura di giornata del Ttf di Amsterdam, che fornisce la quotazione in ...Iltornai 50 euro per MWh per la prima volta da settembre del 2021. Il contratto sul TTF con consegna a marzo quotato ad Amsterdam viene scambiato a 48,78 euro ( - 6,01% rispetto ai 52 euro ...

Gas: sotto 50 euro al MWh ad Amsterdam, prima volta da fine 2021 Borsa Italiana

Il gas crolla sotto i 50 euro. Tre ragioni per cui è ai livelli pre-guerra e una cattiva notizia. Che cosa aspettarsi nel 2023 Milano Finanza

Borse in calo con il ritorno dei "falchi" della Fed, il gas sotto i 50 euro al MWh Il Sole 24 ORE

Gas, sotto i 50 euro per la prima volta da settembre 2021 Tiscali Notizie

Gas scende sotto quota 50 euro Gazzetta di Firenze

In apertura all'hub Ttf di Amsterdam il prezzo è sceso a 49,5 euro al megawattora, toccando il minimo da 17 mesi.Al momento oscilla in una banda tra 49,7 e 50,2 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 feb - I prezzi del gas scendono anche sotto la soglia dei 50 euro al megawattora sul mercato Ttf di ...