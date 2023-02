Gas | scende sotto 50 euro per la prima volta da dicembre 2021

Ilsotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi. Ad Amsterdam il prezzo ha toccato i 49,5 euro al megawattora, con una flessione del 4% e portandosi ai livelli di metà dicembre 2021. Dall'...Avvio di seduta in netto calo per ilcon gli operatori che guardano alle temperature superiori alla media di stagione ed al minor impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 50,7 euro al megawattora, con una ...

Il gas scende sotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi. Ad Amsterdam il prezzo ha toccato i 49,5 euro al megawattora, con una flessione del 4% e portandosi ai livelli di metà dicembre 2021. (ANSA ...La fine della stagione invernale con gli stoccaggi oltre al 50% elimina qualsiasi timore persistente di una carenza di gas a breve termine. Simson: “l'Europa ha vinto la prima battaglia della guerra e ...