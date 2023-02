Galeazzi Fiamo | ' Su omeopatia diffidenza decennale ma ora ci sono studi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "Riconosciamo una certada parte del mondo accademico" sull', "ma a differenza degli anni '90 oggi cie, se l'81% degli italiani è soddisfatto dalla cura omeopatica, qualcosa di vero deve esserci". Lo sottolinea Bruno, medico internista, presidente(Federazione italiana associazioni e omeopati italiani), intervenendo all'evento online di presentazione del sondaggio ': conoscenza e utilizzo in Italia', condotto da Harris Interactive per Boiron. "Quando vediamo che il 40% degli italiani si rivolge al farmacista, e una percentuale simile al medico - continua l'esperto - si vede che l'informazione è importante, ma che anche l'aspetto formativo, per medici e farmacisti, è centrale. ...