Gacek | il gatto icona di Stettino | i turisti vogliono vedere solo lui E gli lasciano anche le recensioni

Si chiamaed è ilpaffuto che è diventato il simbolo della città di Stettino in Polonia . Il felino, grazie alla sua simpatia, attira migliaia di turisti che arrivano in città solo per vederlo e ...Bianco e nero, un po' sovrappeso, e soprattuttofin nel midollo, con la sua eleganza felina, ...è ormai una star del web, influencer suo malgrado, che dalla sua elegantissima cuccia, ...

Si chiama Gacek ed è il gatto paffuto che è diventato il simbolo della città di Stettino in Polonia. Il felino, grazie alla sua simpatia, attira migliaia di turisti ...Un gatto un po’ in sovrappeso, bianco e nero, di nome Gacek è l’attrazione principale che supera anche le altre. Compare nella lista delle attività da fare nella città, al primo posto rispetto a tutto ...