Futuro Spalletti | esultano i tifosi | arriva l’annuncio in diretta di Giuntoli!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Manca pochissimo al calcio d’inizio di Sassuolo-Napoli. Gli azzurri allenati da Lucianovogliono allungare sull’Inter, prima tra le inseguitrici. In caso di vittoria, il Napoli volerebbe a 18 punti di vantaggio sui nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata domani contro l’Udinese a San Siro. Nel corso del pre partita, ai microfoni di Dazn è intervenuto il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro ha presentato il match che aspetta gli azzurri e poi ha parlato anche di Lucianoe della sua situazione contrattuale. SALERNO, ITALY – JANUARY 21: Cristiano Giuntoli SSC Napoli Sports Director during the Serie A match between Salernitana and SSC Napoli at Stadio Arechi on January 21, 2023 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Di seguito quanto evidenziato: Che partita vi ...