Francesca Neri | «Troisi voleva essere sexy Diceva | ‘voglio essere Banderas’»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista. Ha preso parte al documentario “Buon compleanno Massimo”, per i 70 anni che Massimoavrebbe compiuto tra due giorni. «Con lui è arrivato un uragano. Ma un uragano tranquillo, mite, simpatico, che si insinua nella tua vita e non puoi più farne a meno». Lacontinua: «Abbiamo fatto un pezzetto di strada insieme molto importante ed intenso. Poi è difficile crescere nei rapporti. Ilrimpianto? Certo che ce l’ho. Ma credo che quel che mi ha dato, che ci siamo dati, sia talmente importante… Se la sua vita fosse continuata ci saremmo ritrovati». Confessa di non aver mai avuto il coraggio di guardare Il postino. «Non ho mai avuto il coraggio di vedere Il postino. Sapevo che lo stava girando e che stava male. Finché un giorno mi chiamarono: era ...