Foto | Jey Uso rientra nei ranghi? Una storia su Instagram per esaltare la Bloodline

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Manca sempre meno alla possibile resa dei conti tra Sami Zayn e Roman Reigns che si affronteranno ad Elimination Chamber con in palio lo Undisputed Universal WWE Championship. Il tradimento di Zayn avvenuto a Royal Rumble ha causato una profonda frattura all’interno della, con Jey Uso che per settimane ha fatto perdere le sue tracce, salvo riapparire in tempo per disputare il match di coppia a SmackDown con il fratello. In occasione della scorsa puntata dello show blu, Zayn ha avvicinato Jey, tra i due i rapporti sono sembrati ancora buoni e Sami lo ha esortato ad abbandonare la barca dellache sta affondando. Una copertina per laJey assieme al fratello non dovrebbero prendere parte né alla prossima puntata di SmackDown né ad Elimination Chamber, su richiesta di Roman Reigns, tramite Paul ...