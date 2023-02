Forza Italia | Inaccettabile che Weber intervenga sulla vita di un partito

Gualtieri ha ricordato come l'possieda una tra le legislazioni piu' avanzate in queste materie. 'E' anche per questa ragione - ha detto il sindaco - che Roma si candida, cone ...Antonio Tajani enel Ppe hanno il nostro pieno sostegno. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell'Ue'. Lo scrive in un tweet il presidente del Partito popolare ...

Superbonus, mal di pancia di Forza Italia per il decreto e avviso al governo: “Serve confronto in… Il Fatto Quotidiano

Superbonus 110, i tormenti di Forza Italia: "Serve confronto in Aula, governo non metta fiducia" Adnkronos

Superbonus, Forza Italia: «Subito modifiche o non lo votiamo Corriere della Sera

Commissione anti giudici, il tic a vuoto di Forza Italia | il manifesto Il Manifesto

Costruttori, progettisti e impiantisti preoccupati. Sindacati pronti allo sciopero. In Forza Italia i primi distinguo sul provvedimento. Il silenzio di Salvini ...Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia nel Ppe hanno il nostro pieno sostegno. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Unione Europea”.