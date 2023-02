Fonseca | “La Ligue 1 va valorizzata | sorpreso dagli ottimi arbitraggi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Paulo, allenatore del Lille, ha rilasciato un’ intervista a RMC Sport, dove ha parlato del suo ambientamento in Francia: “Dopo aver fatto uno studio approfondito della squadra, e dopo che Alessandro Barnaba mi ha presentato il progetto, ho accettato perché credevo nella costruzione di una squadra a mia immagine, una squadra che possa giocare il mio calcio e che faccia crescere i giocatori. In questo primo anno bisogna creare le basi per avere una squadra più forte e competitiva”. L’ex allenatore della Roma ha parlato degli obiettivi stagionali della sua squadra: “Penso che stiamo facendo una buona stagione. La squadra ha interpretato molto bene il nuovo sistema di gioco e abbiamo recuperato tanti giocatori, quelli che in passato non erano importanti e che sono diventati decisivi. Quello che ho promesso era creare una squadra che giochi un calcio offensivo; ...