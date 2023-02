Flavia Vento ai provini per L’Isola dei Famosi | gli autori reagiscono male | lei in lacrime

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Iperdiesono aperti e pare che ai casting si sia presentata un volto noto nei reality show, ovvero,. La donna, infatti, pare abbia deciso di candidarsi per l’ennesima volta ad un programma del genere, consapevole del fatto che non riesce a durare più di qualche giorno nei reality. L'articolo proviene da KontroKultura.

Secondo la Marzano, la vip che ha ricevuto un secco 'no' ai casting de L'Isola dei Famosi sarebbe stata, che alle selezioni si sarebbe presentata insieme alla sorella . Il rifiuto da ...Di chi stiamo parlando Di... L'Isola dei Famosi,rifiutata al provino Manca poco all'inizio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che sarà condotta ancora una volta ...

Isola dei Famosi, l'indiscrezione: «Flavia Vento esclusa dai provini, è scoppiata in lacrime» leggo.it

Showgirl ai casting de L'Isola dei Famosi scartata e scoppia a piangere Biccy

Flavia Vento in lacrime: scartata dall'Isola dei famosi UnaDonna

Isola Dei Famosi: Flavia Vento scartata ai provini Gossip News Italia

Cameo, gli italiani sull'"Onlyfans" dei vip (senza porno) WIRED Italia

Retroscena sui provini de L'Isola dei Famosi. Un noto volto dello spettacolo ha ricevuto un secco "no" dagli autori e non l'ha presa bene.Flavia Vento scartata da L'Isola dei Famosi avrebbe fatto una sceneggiata non accettando di non partecipare al reality. La soubrette si sarebbe presentata ai provini insieme alla sorella, ma ...