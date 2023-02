Fiera di San Giuseppe | il 28 febbraio scade il termine per prendere parte alla manifestazione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoil prossimo 28ilultimo per la trasmissione delle domande perciparedi San, la tradizionale kermesse che si svolgerà il 17, 18 e 19 marzo nell’area dello stadio Vigorito. Sono stati approvati infatti lo schema di avviso pubblico e la domanda per il rilascio dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma temporanea. Per le persone e le attività interessate la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.benevento.it). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... Mariglianella (Na) PARISI SPA, Somma Vesuviana (Na) SENATORE SRL,Sebastaiano al Vesuvio (Na) ...Beer&Food Attraction affianca alle proposte delle aziende espositrici presenti in, un sempre ...... approntata in un padiglione della, questa sera accoglierà la prova generale e domenica alle ... che debutta al Comunale e canta nei panni di Cio - Cio -per la prima volta in Italia e Zarina ...

Il profumo pervade la città: è tornata la Fiera di San Faustino Giornale di Brescia

San Faustino, folla enorme in fiera tra le 602 bancarelle, festa a Brescia Bresciaoggi

Fiera di San Valentino, si chiude la 312ª edizione tra premi e riconoscimenti L'Arena

Fiera di San Giuseppe: attesi mille espositori. Location su Viale Parco, piante e piatti in altre zone Quotidiano online

Fiera di San Giuseppe a Cosenza, rassicurati gli espositori Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

Scade il prossimo 28 febbraio il termine ultimo per la trasmissione delle domande per partecipare alla Fiera di San Giuseppe, la tradizionale kermesse che ...Come San Valentino, si tratta della celebrazione di un beato martire che si narra aiutasse le giovani donne a trovare marito. Non avere una dolce metà in Italia è stato addirittura tassato a beneficio ...