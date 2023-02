Festa del Papà 2023 | le idee per i regali ad un papà anziano

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 17 febbraio 2023)del, cosa regalare a un padreche ha praticamente tutto? Meglio evitare il classico bastone, perché un padre che si sente comunque energico e forte potrebbe non gradire qualcosa che gli ricorda che non cammina più come una volta, per quanto luxury possa essere. Ecco alcune valide alternative per sorprenderlo. 1 – Montblanc, un nome e una garanzia Una penna Montblanc è un vero patrimonio. Non per il costo – anche questo importante – ma perché ha un valore estremamente simbolico. Quando è un figlio a fare un regalo del genere, ha anche un significato particolare per il riconoscimento del tempo e degli sforzi passati insieme. Credits: pixabay.com Si possono scegliere non solo le penne dell’universo Montblanc. Ci sono tanti accessori in pelle di questo marchio ...