Festa del Gatto | i Vip “gattari” in Italia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il 17 febbraio si celebra ladelo Giornata Nazionale del. Una ricorrenza, nata nel 1990, dove nel nostro Paese si festeggiano questi meravigliosi felini. E a consacrare i gatti, come uno degli animali domestici più diffusi in, anche la loro presenza in molte case vip. Inil 17 febbraio è ladel, istituita nel 1990, oggi (2023) è giunta alla sua 33^ edizione. Una ricorrenza che vuole celebrare gli animali domestici tra i più apprezzati e diffusi nelle casene, secondi pare solo ai cani. L’origine della Giornata Nazionale del(la ricorrenza del 17 febbraio è conosciuta anche con questo nome) si deve alla giornalista Claudia Angeletti. Nel 1990, infatti, la Angeletti propose ai ...