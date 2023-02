Festa del gatto | alcune cose che non sapevi su questi felini

Leggi su inews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Oggi, 17 febbraio, è ladel, una giornata speciale che si celebra in Italia dedicata al mondo felino. Nata nel 1990 dopo una votazione sulla rivista Tutto, l’evento è stato pensato per sensibilizzare sulle adozioni feline. In realtà le giornate dedicate ai gatti sono più di una. Se in Italia si celebra il L'articolo proviene da Inews24.it.