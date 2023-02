Ferrari - Game Changers | inaugurata la nuova mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Apre oggi al pubblico, aldi, la", che sarà visitabile fino al 17 febbraio 2024. La rassegna nasce con l'intento di tracciare la storia del Cavallino attraverso alcuni dei suoi modelli più significativi, all'interno di un allestimento inedito. Performance, Tecnologia e Design. Laè divisa in tre direttrici tematiche principali, denominate Performance, Tecnologia e Design, ognuna delle quali raccontata attraverso alcune delle auto fondamentali nell'evoluzione della. Per la Performance sono esposte due icone: la FXX del 2005, creata esclusivamente per la guida in circuito, e la 365 GT4 BB del 1973, che ha dato il via a una era di supercar a ...