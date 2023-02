Ferrari - 499P | un mese all' esordio di Sebring

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il conto alla rovescia entra nel vivo, perché manca poco meno di un(28 giorni) all'in gara dellaalla 1000 Miles di(partenza, ore 12 locali): una corsa di portata storica, perché segnerà il ritorno di un prototipo del Cavallino nella classe regina del mondiale endurance. In realtà, scorrendo il programma della classica corsa americana, ci si accorge che già il 15 marzo la vettura (anzi, le vetture, visto che le Rosse iscritte saranno due) dovrà scendere in pista per le prime prove libere. Prologo il 15 marzo. Una sessione preziosa, in cui si metteranno a punto gli ultimi dettagli degli assetti delle vetture numero 50 e 51 e si verificherà il fatidico passo gara, fondamentale in una prova di durata, sulla scorta dei test (nelle foto) realizzati sul difficile e ...