Fedez rompe il silenzio sui social rievocando la proposta di matrimonio a Chiara Ferragni | «Tu la mia calamita | io la tua calamità» Poi cancella tutto

Leggi su open.online

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo giorni di assenza totale daiil. Ma solo per poco. «Tu sei la mia, io la tua», così ha scritto in una stories su Instagram che pochi minuti dopo ha deciso dire. La frase è una citazione di se stesso: fa parte della canzone Favorisca i sentimenti, che ha scritto anni fa per chiedere a– sul palco dell’Arena di Verona il 16 maggio 2017 – di sposarlo. Uno spezzone che sembra (o meglio, sembrava) essere tutt’altro che casuale. Forse una dizione d’amore alla moglie in questo contesto di presunta crisi tra i due. Dopo il Festival, e il bacio con Rosa Chemical, la coppia più seguita d’Italia è entrata in un...