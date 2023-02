Fedez e Rosa Chemical | esposto in procura per “atti osceni in luogo pubblico” | ecco il motivo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dopo Blanco, guai in vista anche per? Questo, a quanto pare, non è un buon periodo per Federico Lucia, che proprio a causa del famigerato bacio dato sul palco dell’Ariston al cantante in gara avrebbe subito l’ira della moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice nella stessa serata della kermesse.,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...osceni in luogo pubblico è stato presentato da Pro Vita & Famiglia presso la Procura della Repubblica di Sanremo in merito a quanto avvenuto durante la serata finale del Festival tra...Sanremo, è bufera sul bacio traChemical durante la finale del 73esimo Festival della canzone italiana. Si è arrabbiata Chiara Ferragni che pare non abbia perdonato il marito per il gesto che tra le altre cose le ha ...

Fedez e il bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023, la Rai rischia una multa di 600mila euro ilmessaggero.it

Rosa Chemical, dopo il bacio con Fedez spunta il selfie del sesso orale con una ragazza ma Instagram lo… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, esposto di Pro Vita su Fedez e Rosa Chemical per atti osceni in luogo pubblico:… Il Fatto Quotidiano

L'esposto in procura contro Rosa Chemical e Fedez, il gesto prima del bacio a Sanremo: «Atti osceni in luogo pubblico» Open

Dopo Sanremo 2023, Blanco indagato, esposto su Fedez e Rosa Chemical RaiNews

Carlo Giovanardi, insieme all’associazione Pro Vita, ha presentato un esposto alla Procura di Sanremo per “atti osceni in luogo ...Ancora caos per Fedez e Rosa Chemical a seguito del loro bacio al Festival di Sanremo. Presentato esposto contro di loro.