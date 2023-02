Fedez e Chiara paparazzati davanti uno studio legale? Vanity Fair fa chiarezza

(Di venerdì 17 febbraio 2023)lo scorso San Valentino sono stati immortalati a Milano – insieme –un portone. Le foto le ha pubblicate in esclusiva Whoopsee e mostrano lei al telefono intenta a mandare una nota vocale e luiqualcosa di molto luminoso. Considerando proprio la luce sul viso del cantante ho subito pensato fossero a uno sportello bancario o al limite a un distributore automatico, che siano sigarette o voglia di qualche snack. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WHOOPSEE (@whoopsee.it), la notizia delloNonostante questo però sul web si è estesa a macchia d’olio una notizia lanciata da Amedeo Venza e Deianira Marzano e ripresa da molti: ...

Ferragni e: divorzio nell'aria Ferragni edall'avvocato Ferragni e: cosa sta succedendo Divorzio in arrivo perFerragni eUna fonte afferma di averli pizzicati fuori da uno studio legale, dove si sarebbero recati per parlare della separazione. Ferragni e: divorzio nell'aria Quanto ..."AvereFerragni e non parlare di Instagram era difficile, ci sono state delle idee ... Oltre al "massacro delle rose" l'Agcom esaminerà anche il bacio (appassionato) tra Rosa Chemical e...

Lite Chiara Ferragni-Fedez: ecco dove sono andati il giorno di San Valentino Vanity Fair Italia

Chiara Ferragni e Fedez beccati in uno studio legale di Milano: il retroscena sul divorzio IL GIORNO

Ferragnez vicini al divorzio In quel famoso portone a Milano c'è uno studio legale Today.it

"Sono dall'avvocato...". Cosa sta succedendo tra i Ferragnez ilGiornale.it

Chiara Ferragni e Fedez, sotto la loro casa compare un messaggio che mette in allerta i fan: confermata della crisiChiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati di fronte a un portone del centro di Milano, per la prima volta dopo il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical sul palco del Festival di Sanremo e dopo ...